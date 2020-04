Ten Hove viert 100ste verjaardag van Mina Jef Van Nooten

27 april 2020

09u50 0 Mol Woonzorgcentrum Ten Hove in Mol heeft de 100ste verjaardag gevierd van bewoonster Mina Van Duffel. Mina woonde vroeger in Ezaart. Sinds februari 2018 verblijft ze in Ten Hove.

“Ondanks de coronacrisis zetten de medewerkers van het woonzorgcentrum alles op alles om er toch een fijn verjaardagsfeest van te maken. Het gemeentebestuur wenst de eeuweling van harte proficiat”, klinkt het bij de gemeente.

Reisbureau

Mina was vroeger zelfstandig naaister. Later runde zij een meubelzaak en achteraf ook een reisbureau. “Mina is enorm trots dat ze op haar 18de magna cum laude afstudeerde met 89%. Zij volgde een opleiding snit en naad in het Frans in Leopoldsburg. Ze vindt het nog steeds enorm jammer dat zij niet mocht verder studeren omdat ze in het huishouden moest helpen.”