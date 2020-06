Telraam van MEMO registreert sluipverkeer tijdens werken in Ezaart Jef Van Nooten

16 juni 2020

13u50 0 Mol Een automatisch telraam zal de komende weken het sluipverkeer in kaart brengen in de Sint-Willebrordusstraat in Mol. Het telraam werd er geplaatst door de lokale partij MEMO. “Sinds de wegenwerker in Ezaart is er een grote toename van het sluipverkeer”, klinkt het.

Begin juni zijn in het Molse gehucht Ezaart werkzaamheden gestart. Tussen de Slagmolenstraat en de Zuiderring worden in twee fases een gescheiden rioolstelsel en een vrij liggend fietspad aangelegd. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen. “Sinds de start van de werkzaamheden merken de bewoners van de Sint–Willebrordusstraat een sterke toename van het (sluip)verkeer”, vertellen gemeenteraadslid Lander Geyzen en voorzitter Eric De Ridder van MEMO-MEERMOL. “In deze straat ligt ook de hoofdingang van de gemeentelijke basisschool Ezaart. Om de verkeersstromen in kaart te brengen, verplaatsen we één van onze telramen naar de Sint–Willebrordusstraat.”

Database

MEMO-MEERMOL heeft eind 2019 in totaal drie meettoestellen gekocht om de verkeersstromen in Mol in kaart te brengen. “Hoe het werkt? Aan een raam hangt een sensor die zonder beelden de verkeersstromen registreert en anoniem naar een database stuurt. De real-time data die we verzamelen, zijn voor iedereen beschikbaar via de website www.telraam.net.”