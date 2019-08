Tegen zomer 2020 nieuw kampgebouw met 90 bedden aan Galbergen Jef Van Nooten

20 augustus 2019

11u56 3 Mol Het gemeentebestuur van Mol hoopt in de zomer van 2020 de eerste gasten te ontvangen in het nieuwe kampgebouw op de site Galbergen. In het gebouw komen 14 slaapvertrekken voor minimaal 90 bedden. “Naast Jeugdkamp De Maat wordt het een tweede gemeentelijke locatie waar jeugdverenigingen en groepen op kamp kunnen komen”, klinkt het.

Op de site Galbergen in Mol zijn kort na de krokusvakantie bouwwerken van start gegaan voor een nieuw kampgebouw. Naast Jeugdkamp De Maat bouwt het gemeentebestuur met het kampgebouw op de Galbergen een tweede gemeentelijke locatie waar jeugdverenigingen en groepen op kamp kunnen komen. Ook voor de vzw Speelpleinen Galbergen is het kampgebouw van groot belang”, zeggen burgemeester Wim Caeyers en schepen van Jeugd en Toerisme Hans De Groof.

Als de werken volgens plan blijven verlopen, kan de nieuwbouw in het voorjaar van volgend jaar worden afgerond. “In de zomer van 2020 hopen we onze eerste gasten te mogen ontvangen op Jeugdverblijf Galbergen.”

90 bedden

Het oorspronkelijke gebouw wordt tot op de basisstructuur gestript en uitgebreid. Dit gebouw dateerde al van 1957. “Het deel waar de keuken en de berging gevestigd waren, werd volledig afgebroken. Om te voldoen aan de strenge energienormen krijgt het gebouw een dikke isolatielaag aan de buitenzijde, waarna de muren met dakpannen worden afgewerkt. Met dit natuurlijke materiaal integreert het gebouw zich maximaal in de groene omgeving”, schetsen Wim Caeyers en Hans De Groof de plannen

“Op het gelijkvloers krijgt de bestaande polyvalente zaal een uitbreiding met aanpalend een keuken. In het nieuwe deel van het toekomstige kampgebouw komt het sanitair, een bergruimte en de trappenhal met lift. Op de bovenverdieping voorzien we 14 slaapvertrekken voor minimaal 90 bedden. De ingang van het kampgebouw wordt geheroriënteerd naar de Speelpleinstraat. Op die manier wordt de omgeving van de speeltuin autoluw. Ter hoogte van de nieuwe ingang komt een overdekt terras. Bij het ontwerp van het kampgebouw ging extra aandacht naar een maximale toegankelijkheid. Ook de oude kasseiweg naar de speeltuin wordt vervangen door een pad dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.”

De gemeente hoopt dat niet alleen jeugdverenigingen en groepen naar het nieuwe kampgebouw te lokken. Ook de vzw Speelpleinen Galbergen zou er de vruchten van kunnen plukken. “Vroeger organiseerde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) jaarlijks meerdaagse cursussen in het kampgebouw. Hierdoor stroomden de deelnemers gemakkelijk door naar de speelpleinwerking. Sinds de cursussen op een andere plek plaatsvinden, hebben de deelnemers minder voeling met speelplein Galbergen. Een terugkeer naar de Galbergen zal de speelpleinwerking ongetwijfeld een boost geven. Zo is domein Galbergen een prachtlocatie voor speelpleinwerking: de ligging op wandel- en fietsafstand van het station, de voordelen van de natuur…”

Voor de realisatie van het nieuwe kampgebouw kan de gemeente rekenen op een subsidie van 35.514 euro via ‘Toerisme voor Allen’. Dat subsidiebedrag gaat specifiek naar brandveiligheidswerken.