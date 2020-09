Te veel autobestuurders ontwijken werken via woonstraten in Ezaart Jef Van Nooten

21 september 2020

13u44 0 Mol De rioleringswerken op de gewestweg Ezaart (N103) in Mol doen veel automobilisten naar sluiproutes zoeken. Het gemeentebestuur van Mol roept op om dat niet te doen en heeft de maximumsnelheid in twee straten verlaagd.

De gemeente vraagt om de woonstraten van het gehucht Ezaart niet te gebruiken als omleidingsroute voor de rioleringswerken op de gewestweg. “In plaats van de Zuiderring te nemen, rijden te veel chauffeurs van en naar Geel via smalle woonstraten die hiervoor niet zijn uitgerust. Bovendien rijden chauffeurs met onaangepast hoge snelheden, wat ook een gevaar creëert voor de nabijgelegen schoolomgeving van Mozawiek”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

Snelheidsverlaging

De verkeersdienst voerde in de Sint-Willebrordusstraat en de Keikenstraat een tijdelijke snelheidsbeperking in van 30 km/uur. “Deze snelheidsverlaging verhoogt de verkeersveiligheid in de betrokken woonstraten en stimuleert chauffeurs om de Borgerhoutsendijk en Zuiderring als bewegwijzerde omleiding te gebruiken.”