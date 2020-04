Superfan die 1.000 euro aan Anderlecht geeft, sponsort nu ook rusthuis: “Maand lang gratis brood en patisserie” Jef Van Nooten

10 april 2020

18u01 4 Mol Bakkerij Eyckmans uit Mol gaat een maand lang gratis brood en patisserie leveren aan woonzorgcentrum Hemelryck. De ingrediënten die de bakker daarvoor nodig heeft, worden gesponsord door Etienne Wils, de Anderlechtfan die kritiek kreeg nadat hij eerder deze week bekend maakte dat hij 1.000 euro aan de voetbalclub schenkt.

Bakken kritiek heeft Etienne Wils (69) de voorbije dagen gekregen nadat bekend raakte dat hij een steunfonds voor RSC Anderlecht had opgericht, en er meteen ook zelf 1.000 euro in heeft gestoken. Om te bewijzen dat hij niet alleen met zijn favoriete voetbalclub begaan is, gaat hu nu ook een maand lang woonzorgcentrum Hemelryck uit Mol sponsoren.

Veel kritiek

“Omdat ik ook een warm hart toedraag aan mensen die nu in nood zitten”, verklaart Etienne Wils uit Heusden-Zolder. “Ik wil dat de mensen ook mijn goede kant zien. Ik heb de voorbije dagen heel veel kritiek gekregen omdat ik Anderlecht sponsor, terwijl ze al veel geld hebben. Maar dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was de supporters te betrekken bij Anderlecht. Ik wilde een voorbeeld geven door 1.000 euro te sponsoren, maar dat kwam verkeerd over bij veel mensen. Ze vonden dat ik beter rusthuizen of ziekenhuizen zou sponsoren in deze coronatijden. En dat ga ik nu doen.”

Pistolets

Voor de sponsoring van rusthuis Hemelryck werkt Etienne Wils – die met zijn bedrijf bakkerijproducten levert aan ambachtelijke bakkers - samen met bakkerij Eyckmans uit de Statiestraat in Mol. “Samen voorzien we woonzorgcentrum Hemelryck één maand lang van brood en patisserie. Niet alleen gewone broden, maar op zondag bijvoorbeeld ook pistolets of rozijnenbrood… De verantwoordelijken van het rusthuis mogen bestellen wat ze willen”, aldus nog Etienne Wils. “Ik sponsor de ingrediënten, de bakker steekt er zijn tijd en energie in.”

Paar uur

Bakker Dennis Eyckmans ziet het volledig zitten om aan de slag te gaan voor het rusthuis. “We hebben een winkel in de Statiestraat, en bakken nu extra mee voor Hemelryck. We zullen er toch een paar uur per dag mee bezig zijn”, zegt Dennis Eyckmans. “Maar ik doe dat met plezier als ik de zorgsector op deze manier een hart onder de riem kan steken.”

1.500 broden

In totaal gaat het op maandbasis om meer dan 1.500 broden plus patisserie. “Voor het woonzorgcentrum maakt het financieel een groot verschil. Met het geld dat ze op deze manier besparen, kunnen ze medisch materiaal kopen zoals handgels en mondmaskers”, vervolgt Dennis Eyckmans.

Smaakverschil

Etienne Wils ziet nog een extra voordeel voor Hemelryck. “Een extra pluspunt voor de bewoners is dat ze een maand lang lekker ambachtelijk brood voorgeschoteld krijgen, in plaats van industrieel brood. Daar is toch wel een smaakverschil.”

Andere bakkers

Wils sponsort voorlopig alleen Bakkerij Eyckmans, die dan brood en patisserie bakt voor woonzorgcentrum Hemelryck. “Maar ik ben bereid om ook andere bakkers op deze manier te sponsoren om zo nog meer rust- of ziekenhuizen te sponsoren.”