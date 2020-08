Succesvolle expo’s in Jakob Smitsmuseum met maand verlengd Jef Van Nooten

27 augustus 2020

16u29 2 Mol Het Jakob Smitsmuseum verlengt de twee expo’s die er momenteel lopen. Normaal zouden de tentoonstellingen half september afgelopen zijn, maar wegens groot succes worden ze verlengd tot 18 oktober.

In het museum kan je momenteel zowel ‘Schatten op zolder’ van Eugeen Van Mieghem als ‘Weerspiegeling’ van Jozef Van Ruyssevelt bewonderen. “Normaal zouden de tentoonstellingen half september afgelopen zijn”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren. “Wegens groot succes besloot het Jakob Smitsmuseum toch om je nog een paar weken de kans te geven om een bezoekje te brengen aan deze unieke expo’s.”

Volgende expo

De gewone toegangsprijs voor volwassenen bedraagt 4 euro. Verscheidene doelgroepen krijgen korting of mogen zelfs gratis binnen. “In de week van 19 oktober is het museum dan gesloten. Niet dat het museumteam een weekje naar de Caraïben trekt. Ze gaan hard aan de slag om op 24 oktober de volgende expo te openen: Mono - Come up and see my prints. Het wordt een tentoonstelling samengesteld door curator Tom Liekens met werken van hedendaagse kunstenaars en tijdgenoten van Smits die elk op hun manier het medium grafiek heruitvinden.”