Stripleeskring Mol viert 50ste editie Liese Demeulenaere

08 oktober 2020

10u58 1 Mol De Stripleeskring van Mol pakt 4 november uit met een bijzondere 50ste editie. Zo zal Bram Algoed, de auteur van het geprezen stripboek ‘Assholes’, aanwezig zijn om zijn werk met de kring en de toeschouwers te bespreken.

De Stripleeskring startte in 2015 als een initiatief van de bibliotheek Mol om meer bezoekers aan te trekken. De leden komen maandelijks samen om te discussiëren over het stripboek dat ze die maand gelezen hebben, leestips uit te wisselen en te genieten van speciale biertjes. De avond start steevast met een inleiding van lokale stripkenner Pep en gaat dan over tot een open bespreking waarbij iedereen het woord kan nemen.

Assholes

De 50ste editie zal echter net iets anders verlopen. De kring heeft voor de bespreking van Assholes namelijk Bram Algoed, de jonge auteur van het werk, weten te strikken. Assholes laat lezers kennismaken met twee klootzakken op een golfterrein en oogstte dit jaar zowel bij de pers als het publiek al groot succes. Een discussie met de auteur belooft dus interessant te worden.

Gezien de Stripleeskring gratis is, wordt ook voor de 50ste editie geen inkom gevraagd. Wel is het mogelijk om de kring te steunen door een biertje te kopen. Vanwege corona zal iedereen zittend aan eigen tafel van zijn consumptie moeten genieten. Ook zijn er maar 27 plaatsen beschikbaar omdat er anders niet voldoende afstand bewaard kan worden. Wie zeker wil zijn van een plaatsje kan dus best reserveren.