Strikte regels voor skaters: “Als ze niet gevolgd worden, moeten we het skatepark sluiten” Jef Van Nooten

29 juli 2020

15u38 0 Mol Op het skatepark in de Rivierstraat in Mol geldt sinds woensdag een maximum van 10 bezoekers. De jongeren moeten ook op elk moment 1,5 meter afstand bewaren én een mondmasker dragen als ze ouder zijn dan 12 jaar.

De strengere regels werden ingevoerd naar aanleiding van de recente corona-ontwikkelingen in de provincie Antwerpen. “Iedereen ouder dan 12 jaar draagt altijd een mondmasker én houdt op elk moment 1,5 meter afstand. Er geldt een maximum van 10 bezoekers op het skatepark”, zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof. “Samenscholingen – publiek of privé – met meer dan 10 personen zijn strikt verboden, ook al wordt afstand gehouden. Als deze regels door de skaters niet strikt worden opgevolgd, zijn we genoodzaakt om het skatepark te sluiten.”