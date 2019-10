Straatverlichting in stationsbuurt blijft ‘s nachts voortaan branden Jef Van Nooten

10 oktober 2019

12u40 0 Mol De gemeente Mol gaat de straatverlichting aan het station in Mol voortaan langer laten branden. Dat moet het veiligheidsgevoel in de buurt verhogen.

De voorbije maanden kwam de stationsbuurt in Mol een paar keer negatief in het nieuws met vecht- en steekpartijen, en andere vormen van overlast. Om het veiligheidsgevoel ’s avonds en ’s nachts in onze stationsbuurt te verhogen, past het gemeentebestuur de werking van de straatverlichting in deze omgeving aan”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Zowel op het Statieplein, de Corbiestraat (tussen Statieplein en Boomgaardstraat) en in de Hangarstraat (ter hoogte van de parking), blijven alle straatlampen voortaan van zonsondergang tot zonsopgang branden. Vroeger doofden we twee derde van de verlichting na 22 uur.”