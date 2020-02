STOKE wint award voor beste horeca-concept: workshops voor barbecueën op een stalen ring Jef Van Nooten

29 februari 2020

08u54 0 Mol STOKE Outdoor Cooking uit Mol heeft de prijs voor ‘beste concept van het jaar’ in de wacht gesleept tijdens de wedstrijd ‘het Kooktalent van Vlaanderen’. “Een unieke waardering van andere horecazaken”, zegt Guy Weyts.

Guy Weyts en zijn vrouw Fabi Iemants runnen sinds 2018 het STOKE Outdoor Cooking Centre in Mol. Het echtpaar verkoopt er alle types OFYR. “Een OFYR is een soort barbecue waar je op een stalen ring je eten bakt én in het midden toch nog een open vuur hebt.”

Dampkap

Behalve de verkoop geven Guy en Fabi ook workshops om mensen te leren koken op een OFYR. Dankzij een reusachtige dampkap kunnen ze die workshops ook binnenshuis aanbieden. “Geïnteresseerden kunnen een avondvullende workshop volgen, waarbij je ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Guy is de show-kok van dienst. Met een gezellige groep sta je familiair dicht bij de barbecue en ga je vanzelf meedoen. Zo ontstaat er een uniek concept dat van een avondje eten een echte culinaire avonturentocht maakt.”

Uithangbord

Onder de naam STOKE verzorgen Guy en Fabi ook catering aan huis. Ze bereiden maaltijden en hapjes op privé jets, luxejachten en doen aan productontwikkeling voor bedrijven. Guy Weyts is ook het gezicht en uithangbord voor alle video die OFYR international opneemt.