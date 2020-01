Steps on Fire levert 29.435 euro op voor Help Brandwonden Kids Wouter Demuynck

31 januari 2020

20u42 0 Mol De benefietwandeling Steps on Fire heeft 29.435 euro opgeleverd voor de Molse vzw Help Brandwonden Kids.

Steps on Fire is een recreatieve benefietwandeling van Antwerpen-Centraal naar Mol die voor het goede doel wordt georganiseerd door het organisatiecomité - bestaande uit Nisken Willekens, Patrick Jacobs, Rik Van Dyck, Dieter van Olmen en Marc Willekens - en heel wat vrijwilligers.

De vijfde editie vond plaats op 23 november 2019 en was met meer dan 1.000 ingeschreven wandelaars een groot succes. Het comité kon dan ook een mooie cheque van 29.435,43 euro uitreiken aan de Molse vzw.

Verschil

De bestuursleden van Help Brandwonden Kids waren vereerd door het vertrouwen van Steps on Fire in hun organisatie. “Deze schenking betekent voor kinderen met brandwonden wel degelijk een verschil tijdens hun behandeling en hun opvang na de hospitalisatie”, klinkt het.

De zesde editie van Steps on Fire zal plaatsvinden op 28 november 2020.