Start van herstellingen natuursteenverharding in het centrum: Boomgaardstraat en Markt gedeeltelijk opgebroken Liese Demeulenaere

02 oktober 2020

11u43 0 Mol De werken die maandag 5 oktober van start gaan zullen wellicht zes weken in beslag nemen en maken deel uit van een groter herstellingsproject dat het centrum van Mol veiliger moet maken voor voetgangers.

Het gemeentebestuur ontving de laatste jaren namelijk meerdere meldingen van losliggende klinkers die een valrisico vormen. De herstellingswerken worden uitgevoerd op tien locaties in het centrum en zullen in zes fases verlopen. Het gemeentebestuur hoopt daarbij telkens op minimale, lokale verkeershinder.

Door de werken wordt de Boomgaardstraat op de hoek met de Statiestraat afgesloten voor auto’s. Het kruispunt blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Plaatselijk verkeer kan de straat in- en uitrijden via de Corbiestraat en ook handelszaken blijven bereikbaar. Daarnaast worden in deze eerste fase ook de klinkers voor het JAC hersteld. Voetgangers kunnen wel nog veilig langs de werfzone en de parkeerplaatsen op de Markt blijven bereikbaar.