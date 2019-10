Spooroverweg aan Rozenberg dagenlang nodeloos afgesloten Jef Van Nooten

14 oktober 2019

18u24 10 Mol De spooroverweg aan Rozenberg en Ginderbuiten in Mol zal pas woensdag weer open gaan voor het verkeer. Normaal moest dat maandagochtend al gebeuren, maar door een laattijdige levering van de rubbermatten konden de werken nog niet uitgevoerd worden.

Het gemeentebestuur van Mol is niet te spreken over het onnodig afsluiten van de spooroverweg aan Rozenberg. “De spooroverweg Rozenberg – Ginderbuiten is een cruciaal verkeersknooppunt voor de ochtend- en avondspits tijdens school- en werkdagen. Het spreekt voor zich dat een afgesloten overweg op deze locatie voor heel wat verkeershinder zorgt”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

De afgesloten spooroverweg gaat pas woensdagochtend 16 oktober om 6 uur terug open voor alle verkeer. Normaal gezien moest de overweg maandagochtend om 6 uur al opnieuw opengesteld worden na het vervangen van de overrijdbare rubbermatten tussen de sporen. “Volgens Infrabel werden de nieuwe rubbermatten niet tijdig geleverd, waardoor de werkzaamheden afgelopen weekend niet konden plaatsvinden. De matten worden in de loop van dinsdag 15 oktober op de werf verwacht, waardoor ze in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen geplaatst worden”, verklaart Andreas Verbeke de vertraging. “Het gemeentebestuur is tevreden dat er wordt geïnvesteerd in een structureel onderhoud van de overwegen, maar is niet te spreken over deze gang van zaken. De spoorweg had vrijdag meteen opnieuw moeten worden vrijgegeven toen bleek dat de werken niet konden plaatsvinden door materiaalgebrek.”