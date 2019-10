Speeltuin in sporthal Den Uyt voor kinderen tot 10 jaar Jef Van Nooten

15 oktober 2019

11u25 2 Mol In sporthal Den Uyt wordt op zondag 20 oktober een speeltuin georganiseerd. Kinderen tot 10 jaar kunnen zich er uitleven met allerlei sport- en spelmateriaal.

“De springkussens, ballen, driewielers, glijbaantjes, blokken, klimtuigen, enzovoort zorgen ongetwijfeld voor veel spelplezier”, zegt schepen van Sport Hans De Groof. “Terwijl de kleintjes spelen, kunnen ouders of begeleiders toekijken vanuit de cafetaria, vanop de tribune of ze gaan met de allerkleinsten mee het terrein op. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn of haar kinderen. Kinderen zijn verplicht binnen sportschoenen te dragen, tenzij op de springkussens.”

De speeltuin in sporthal Den Uyt is open van 13.30 uur tot 18 uur. Ter plaatse betaal je 2,50 euro per kind. Ook vrijetijdscheques worden aanvaard. Wie aan deze speeltuin een verjaardagsfeestje wil koppelen, moet voor de gerante van de cafetaria contacteren via 014/33.05.17.