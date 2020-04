Spandoek aan kerktoren bedankt iedereen die strijd levert tegen corona Jef Van Nooten

19 april 2020

09u04 0 Mol Op de kerktoren in het centrum van Mol werd een grote banner ontrold van 15 meter hoog. “Om iedereen te bedanken die een bijdrage levert aan de strijd tegen corona”, klinkt het.

Net als de coronasteunvlaggen is ook het spandoek op de kerktoren overwegend wit, aangevuld met het beeldmerk ‘MooiMol blijft thuis’ en ‘Dankjewel’ als bedrukking. “Het witte ontwerp sluit aan bij de nieuwe vlaggen die momenteel onze officiële bevlagging vervangen”, klinkt het. “De banier van bijna 15 meter lang past perfect op onze prachtige toren van in totaal 55 meter hoog. Ook onze inwoners verdienen een dankjewel om de coronamaatregelen strikt na te leven. Met dit symbolische initiatief betuigen we tenslotte onze steun aan iedereen die getroffen wordt door de coronacrisis.”

Meer over Mol