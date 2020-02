Sp.a vraagt betere toegankelijkheid van wandelpaden aan Put van Rauw Jef Van Nooten

17 februari 2020

13u19 6 Mol Oppositiepartij sp.a dringt er bij het gemeentebestuur van Mol op aan de Put van Rauw beter te ontsluiten voor wandelaars. “Je waant jezelf er in een hindernissenparcours”, zegt Tomas Sergooris.

Het gemeentebestuur van Mol kwam in juni 2018 overeen met Natuurpunt dat het natuurgebied De Maat maximaal zou ontsloten worden met vrij toegankelijke wandelpaden. In de overeenkomst werd onder meer opgenomen dat de doorgang via de noordwestelijke oever van de Put van Rauw altijd open en toegankelijk moet zijn voor wandelaars, met uitzondering van het broedseizoen.

Hindernissenparcours

“Vandaag is van die vrije toegankelijkheid echter weinig te merken. Je waant jezelf in een hindernissenparcours”, zegt sp.a-fractieleider Tomas Sergooris. “Eerst moet je een prikkeldraad over, daarna moet je laveren tussen honderd meter staaldraad en uiteindelijk moet je nog een houten constructie opklimmen om over een draad te geraken. Het hoeft geen betoog dat dit zo niet verder kan, zeker voor ouderen en mensen met kinderwagens.”

De oppositiepartij roept het gemeentebestuur ook op om de inwoners en verenigingen van Rauw nauwer te betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van de paden.