Servais Verherstraeten (CD&V): “Traditionele partijen zullen antwoord moeten bieden op deze uitslag” Toon Verheijen

26 mei 2019

22u08 1 Mol Servais Verherstraeten haalde als lijsttrekker in 2014 nog meer dan 51.000 voorkeursstemmen voor CD&V voor de Kamer, maar daar kwam hij met de verkiezingen van zondag niet aan.

Omstreeks 22 uur uur stond de teller nog maar net boven de 32.000 voorkeurstemmen. “Dit was niet goed”, zegt Verherstraeten duidelijk. “Niet voor de partij en niet voor mij persoonlijk al is dat laatste natuurlijk een gevolg van het feit dat je als partij minder scoort. Ergens had ik verwacht dat we het aantal zetels zouden kunnen behouden, maar dat is dus duidelijk niet het geval. We voelden wel aan dat Vlaams Belang zou stijgen, maar niet in deze mate. Het is ook duidelijk dat die partij bij ons stemmen is komen weghalen en dat moet ons toch tot nadenken stemmen. Ikkan daar voorlopig geen pasklaar antwoord op geven, maar het is wel een teken dat we ons moeten bezinnen.”