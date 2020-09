Sepp De Roover debuteert als trainer bij Wezel

“Voel dat ik er klaar voor ben” Jef Tegenbos

10 september 2020

08u32 1 Mol Met een thuiswedstrijd tegen Oppuurs, begint eersteprovincialer Wezel zaterdagavond aan de competitie. Sepp De Roover zal er, na een indrukwekkende loopbaan als speler, voor de eerste keer op de bank zitten als trainer.

De reeks van de Antwerpse eerste provinciale ziet er voor een groot deel anders uit. Verschillende ploegen kwamen in extremis in aanmerking voor promotie, waardoor er diverse plaatsen vrij kwamen. Wezel is één van de blijvers, en onderging tijdens de transferperiode een ware metamorfose.

“Van de kern van vorig seizoen blijft bijna niemand meer over”, vertelt Sepp De Roover, die vorig seizoen bij Sint-Dimpna zijn spelersloopbaan afsloot. “De goesting om trainer te worden is door de jaren heen gegroeid. Toen Wezel kwam aankloppen vond ik dat ik deze uitdaging moest aangaan. Daarmee staat er een definitief punt achter mijn loopbaan als voetballer. De combinatie speler-trainer is voor mij niet haalbaar.”

Guus Hiddink

Sepp De Roover was als speler voornamelijk aan de slag in Nederland. Er was een passage bij onder meer Willem II, PSV, Groningen en Nac Breda. Geel, Lokeren, De Kempen en Sint-Dimpna waren Belgische ploegen waar hij aan de slag was. Daarnaast waren er twee selecties voor de nationale ploeg en maakte hij deel uit van de nationale ploeg die in 2008 deelnam aan de Olympische Spelen in Peking.

“Ik denk dat ik op dat palmares trots kan zijn. Bovendien heb ik met gerenomeerde trainers, zoals Dick Advocaat en Guus Hiddink, mogen samenwerken. Hiddink is de trainer die de grootste indruk heeft nagelaten. Hij kon uit de groep echt het onderste uit de kan halen.”

Voorbereiding

Sepp De Roover heeft de voorbije weken de handen vol gehad om zijn groep klaar te stomen voor het grote werk.

“Voor ons was die voorbereiding veel te kort. Ik heb een volledig nieuwe ploeg moeten bouwen. Dat is in enkele weken onmogelijk. Ik hoor dat Wezel tot één van de favorieten wordt genoemd. Ik steek niet onder stoelen of banken dat wij de nodige ambities hebben. Maar zo simpel is het allemaal niet. Eerste provinciale is een reeks waar veel goede voetballers rondlopen.”