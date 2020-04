Seniorenraad schenkt tablets aan rusthuizen en ziekenhuis Jef Van Nooten

14 april 2020

18u11 0 Mol De seniorenraad in Mol heeft vier tablets weg geschonken. Zowel de drie woonzorgcentra in de gemeente als de afdeling geriatrie van het Heilig Hartziekenhuis krijgen zo’n tablet.

Met de schenking wil de seniorenraad ouderen de kans geven om ook in deze moeilijke periode contact te leggen met familie en vrienden. “Alle bezoek in de woonzorgcentra en in het ziekenhuis is momenteel verboden”, zegt schepen voor senioren Mia Belmans. “De tablets worden ingezet voor familiaal contact en voor eventuele rouwbegeleiding. Bewoners krijgen zo de kans een praatje te slaan met familie of vrienden via sociale media, foto’s te maken voor familie of een videoboodschap op te nemen. Zowel de woonzorgcentra als het Heilig Hartziekenhuis zijn blij met deze schenking.”