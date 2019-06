Senioren en scholieren fietsen vrijliggende fietspaden tussen Balen en Mol in Wouter Demuynck

14 juni 2019

17u55 0 Mol Na anderhalf jaar is de aanleg van de vrijliggende fietspaden langs gewestweg N136 tussen Balen en Mol-Rauw eindelijk afgerond. Hoewel onvoorziene problemen in de eerste fase voor vertraging zorgden, kon de aannemer de klus toch klaren binnen de afgesproken termijn. Vrijdagmiddag fietsten Balense schoolkinderen van de nabijgelegen basisschool De Bosmier en Molse senioren de fietspaden van 4 kilometer lang officieel in.

De realisatie van vrijliggende fietspaden langs de gewestweg N136 - de Rijsberg, Rijsbergdijk en Postelweg in Balen en de Postelsesteenweg in Mol - betekent dat de fietsveiligheid in beide gemeenten danig verhoogt. Tegelijkertijd werden ook nog enkele andere werken uitgevoerd. “Het nieuwe wegdek rijdt veel comfortabeler dan wat er voorheen lag. Tegelijk zijn de nutsleidingen vernieuwd en ondergronds gebracht. Er is ook nieuwe energiezuinige led-straatverlichting”, zegt de Molse burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Maar het zijn vooral de fietsers en de schoolgaande jeugd die zullen genieten van de ruim 4 kilometer veilige, vrijliggende fietspaden over het volledige traject tussen de rotonde in Soef (Balen) en de Kiezelweg in Rauw (Mol).”

De gemeentebesturen beperkten de hinder van de werkzaamheden op de betrokken bewoners en handelszaken door die in verschillende fasen te laten uitvoeren. De eerste fase liep door onvoorziene problemen vertraging op, maar de aannemer loste dat op door de tweede en derde fase gelijktijdig uit te voeren. “Omdat de Zuiderring als ontsluitingsweg beide fases in het midden doorkruiste, kon dit perfect zonder de bereikbaarheid in het gedrang te brengen. Naast de fasering leverde de aannemer alle mogelijke inspanningen om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. We wensen uitdrukkelijk alle omwonenden en handelszaken binnen de werken en ook de bewoners langs de omleidingswegen te bedanken voor hun geduld en de positieve houding.”

Het project liep achter de schermen al meerdere jaren. In 2006 startte het dossier met eerste technische voorstudies en een subsidieaanvraag. De aankoop van de vereiste gronden van de aanpalende bewoners en handelaars ging van start in 2012. Dankzij de bereidwillige medewerking van de meeste betrokkenen verliepen deze aankopen snel in vergelijking met andere projecten. Eind 2016 werd voor het project een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. In de zomer van 2017 kreeg aannemer Deckx de opdracht toegewezen na een aanbestedingsprocedure. De werken begin 2018 aan.

Het project kost in totaal 5,4 miljoen euro, verdeeld over Balen, Mol en het Agentschap Wegen en Verkeer. Een groot deel van het gemeentelijk aandeel wordt vanuit Vlaanderen gesubsidieerd.