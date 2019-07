SCK in Mol stuurt experiment mee met raket: “Mogelijk eerste stap naar landbouw in de ruimte” Toon Verheijen

20 juli 2019

14u40 2 Mol Woensdag vertrekt de raket SPACEX-18 vanuit het Kennedy Space Center in Florida naar het International Space Station (ISS). Die missie krijgt een sterk Vlaamse en zelfs Kempense link, want het studiecentrum voor kernenergie SCK-CEN neemt deel aan de missie. Onder de naam Biorock sturen ze basaltgesteente en bacteriën de ruimte in. Het doel: kijken of er lokale gesteenten gebruikt kunnen worden om leven in de ruimte mogelijk te maken.

Het SCK-CEN in Mol werkt voor het onderzoek samen met het Engelse Centre for Astrobiology, het Duitse German Aerospace Center en de Deense Aarhus University. Voor SCK is het lang niet de eerste keer dat ze een studie mee de ruimte in sturen. De eerste was zelfs al in 1969. Die kaderden telkens in onderzoeken om het leven van astronauten in de ruimte te verbeteren, maar ook om ziektes op aarde beter te begrijpen.

Nu willen ze verder onderzoek doen naar de water- en voedselvoorziening voor de ruimtereizigers. “Snel even naar de supermarkt voor wat flessen water voor toekomstige bewoners van een maandorp is natuurlijk geen optie”, zegt microbioloog Nathalie Leys van SCK-CEN. “Eigen water- en voedselvoorziening is dus noodzakelijk. Daarom zijn we als SCK-CEN bezig met het bedenken van oplossingen voor astronauten om zelf water, voedsel en zuurstof te produceren. Zo stuurden we in december 2017 al een bioreactor de ruimte in. Nu woensdag volgt dan ons nieuw experiment met het gesteente.”

Twaalfde

Biorock is al het twaalfde experiment. Daarmee wil SCK-CEN onderzoeken of ze bijvoorbeeld maangesteenten zouden kunnen gebruiken om leven in de ruimte mogelijk te maken. Drie weken lang zal het experiment in het ISS in een baan om de aarde bewegen. “We gebruiken basaltstenen en laten daar drie bacteriën op los”, zegt Rob Van Houdt van SCK. “Basalt is een vulkanisch gesteente dat we op de aarde, maar net zo goed op de maan terugvinden. We kunnen zo zicht krijgen of we voedingsstoffen kunnen verkrijgen. Dat maakt ons in de ruimte dan minder afhankelijk van grondstoffen die we vanop aarde moeten meenemen. We gaan na of de bacteriën zich aan het gesteente hechten en groeien. We willen ook nagaan of de bacteriën onder invloed van de zwaartekracht en ruimtestraling toch voedingsstoffen vrijgeven en dat we dus het gesteente in een latere fase zouden kunnen omvormen tot vruchtbare grond. Die voedingsstoffen zouden we dan kunnen kunnen gebruiken als grondstof voor voedselproductie. Zeg maar landbouw in de ruimte dus”, zegt Van Houdt nog.

Bodembacterie

Elk van de partners neemt een bacterie onder de loep. SCK neemt de bacterie met de welluidende titel Cupriavidus Metallidurans voor zijn rekening. “Dat is een bodembacterie die al bewezen heeft te overleven in water met weinig voedingsstoffen”, zegt Van Houdt nog. “De bacterie kan ook tegen toxische stoffen in de bodem en heeft al bewezen te kunnen groeien. We zijn nu benieuwd wat het verder onderzoek zal opleveren.”

SCK-CEN is een van de grootste onderzoeksinstellingen van België en telt 750 medewerkers.De onderzoeksactiviteiten van het SCK•CEN focussen zich op veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling.