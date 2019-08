Schuurtje in tuin gaat in vlammen op Redactie

20 augustus 2019

18u03 2 Mol In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mol heeft het dinsdag kort na 16 uur gebrand in een berging achteraan de tuin van een woning. Het schuurtje ging volledig in vlammen op.

De oorzaak is niet gekend. Bij de brand raakte niemand gewond. Omwonenden moesten wel even ramen en deuren dicht houden omdat er mogelijk asbest aanwezig was in het dak van de schuur.