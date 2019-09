Scholieren op de vuist in stationsomgeving Toon Verheijen

04 september 2019

16u22 11 Mol Een groepje van een twintigtal scholieren is dinsdagavond omstreeks 17 uur op de vuist gegaan in de stationsomgeving. Eén meisje heeft klacht ingediend wegens slagen en verwondingen. De politie bekijkt of er de komende dagen en weken verhoogd toezicht kan zijn.

De politie kreeg dinsdagavond kort na het einde van de schooltijd verschillende oproepen van getuigen die jongeren met elkaar op de vuist zagen gaan. “Het ging om een groep van een twintigtal scholieren”,z egt Robert Lehaen van de politiezone Mol-Balen-Dessel. “Drie van hen liepen lichte verwondingen op. Eén meisje werd voor verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Uiteindelijk heeft er één meisjes samen met haar ouders klacht ingediend wegens slagen en verwondingen.”

De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet bekend en zal verder onderzocht worden. “Het schooljaar is in elk geval met een valse noot begonnen”, zegt Robert Lehaen. “We bekijken nu of er extra politietoezicht nodig is in de omgeving van het station.” Ook net voor de zomervakantie waren er al een hele reeks incidenten aan het station.