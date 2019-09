Schepen Luc Van Craenendonck (CD&V) zet tijdelijk stap opzij Jef Van Nooten

10 september 2019

16u52 0 Mol De gemeente Mol heeft de komende maanden een nieuwe schepen. Luc Van Craenendonck moet om medische redenen even een stap opzij zetten. Hij wordt in het schepencollege tijdelijk vervangen door Frederik Loy.

“Van 9 september tot en met 4 december is schepen Luc Van Craenendonck (CD&V) wegens medische redenen verhinderd om zijn mandaat als schepen uit te oefenen”, zegt Peter Van Rompaey, voorzitter van de gemeenteraad. “Tijdens deze periode vervangt Frederik Loy (CD&V) Luc Van Craenendonck als schepen. Hij legde op 9 september de eed af tijdens de gemeenteraad. Ook Mehmet Arikan (CD&V) legde de eed af tijdens de gemeenteraad van 9 september. Hij vervangt Luc Van Craenendonck als gemeenteraadslid tijdens deze periode.”

Ook bij sp.a is er een tijdelijke wijziging. Gemeenteraadslid Masha Celen is tot begin februari verhinderd om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. Zij wordt tijdens deze periode vervangen door An Joos.

Bij Vlaams Belang heeft Lien Maes ontslag genomen als gemeenteraadslid. Zij wordt opgevolgd door Sonja Geysen.