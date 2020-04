Sandra maakte al 1.000 mondmaskers: “Als filter gebruik ik inlegkruisjes” Jef Van Nooten

01 april 2020

09u06 6 Mol Allemaal samen tegen corona? Daar is Sandra Hesbeens uit Mol-Wezel het perfecte voorbeeld van. Sandra stikt deze week haar 1.000ste mondmasker. Onder meer de politie in Mol heeft ze al bevoorraad met haar creaties. “Ik naai 70 mondmaskers per dag. Als filter gebruik ik een inlegkruisje”, vertelt Sandra.

Wanneer je in Mol iemand tegen het lijf loopt met een mondmasker is de kans reëel dat het mondmasker gemaakt is door Sandra Hesbeens. De vrouw uit Mol-Wezel haalt deze week het 1.000ste mondmasker van onder haar naaimachine. “Zodra er sprake was van de lockdown heb ik mijn retouche atelier ‘Kleding Kliniek’ gesloten voor winkels en particuliere klanten”, zegt Sandra. “Ik heb beslist om fulltime mondmaskers te gaan maken. Want alles is beter dan niks, zelfs als ze maar een beetje bescherming geven.”

Inlegkruisjes

Sandra verwerkt inlegkruisjes in de mondmaskers. Die dienen als filter. Zo bieden ze bescherming voor mensen uit de zorgsector. “De eerste lading werd met veel enthousiasme onthaald. Dat gaf me de kracht om er nog meer te maken. Intussen maak ik er 70 per dag. De dankbaarheid van de mensen uit de zorgsector blijft me kracht en energie geven om er mee door te gaan. Ik doe normaal retouches, maar heb nog nooit zo veel voldoening gehad dan nu de laatste veertien dagen.”

Sandra lanceerde een oproep via sociale media om materiaal te schenken. Dat materiaal kunnen mensen deponeren in een box voor haar deur. De oproep werd een groot succes. “Mensen die mondmaskers gevraagd hebben, komen die elke avond ophalen. Elke ochtend begin ik dus zonder één mondmasker in huis”, lacht Sandra. “De mondmaskers die ik die dag maak, zet ik ’s avonds op Facebook. Zo kunnen mensen die materiaal geschonken hebben, zien of hun stofje of lintje gebruikt is die dag.”

Zoon

Sandra heeft ook haar 18-jarige zoon kunnen motiveren. Hij komt af en toe een handje helpen. “Ook knipsters hebben zich spontaan aangeboden, zodat ik voortdurend kan voortwerken aan de naaimachine. Waarom ik dit doe? Voor de glimlach en dankbaarheid die ik terugkrijg. Het stopt dus niet bij deze 1.000 mondmaskers. Ik doe verder. Ook de politie in Mol heb ik al bevoorraad met mijn mondmaskers.”