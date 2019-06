Rotary Mol zamelt 35.000 euro in voor goede doelen Jef Van Nooten

14 juni 2019

09u22 0

Rotary Mol heeft in totaal 35.000 euro overhandigd aan een reeks goede doelen. De serviceclub heeft het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd om geld in te zamelen, zoals het maatjes event op ’t Kristallijn in Mol. De 35.000 euro die werd ingezameld gaat onder meer naar De Witte Mol, vzw Lymphedemia, Help Brandwondenkids, Armen te Kort, Think Pink, Huiswerkbegeleiding, Verkeerspark Mol en kerstpakketten voor kansarmen.