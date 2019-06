Revalidatiepatiënten Liers Ziekenhuis zeilen op het Zilvermeer Jurgen Geyselings

22 juni 2019

15u25 0 Mol Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier organiseerde zaterdag samen met Sailability een zeilnamiddag voor haar patiënten met een neurologische aandoening. Maatschappelijke integratie, sociaal engagement en motorische vaardigheden zijn enkele speerpunten binnen dit initiatief.

Op zaterdag trakteerde revalidatiedienst van het Lierse ziekenhuis haar patiënten op een namiddag zeilen aan het Zilvermeer in Mol. Deze organisatie kadert binnen de “Europese dag van de beroerte” die elk jaar doorgaat op 14 mei. “Vanuit onze afdeling hebben we de gewoonte om onze patiënten met neurologische aandoeningen elk jaar een dagje in de watten te leggen” vertelt dr. Catherine Gorris, medisch diensthoofd van Revalier. “Dit jaar kozen we een activiteit buiten onze ziekenhuismuren en vonden de ideale partner bij Sailability, waarvan één van de oprichters een collega is in ons ziekenhuis. We bieden de patiënten een activiteit aan die niet alleen gezellig is, maar ook zorgt voor verdere maatschappelijke integratie, een sociaal engagement vraagt en hen helpt hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.”

Sailability is een organisatie die de zeilsport mogelijk wil maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Onder de slogan ‘Iedereen moet kunnen zeilen’ zetten vrijwilligers en zeilbegeleiders zich wekelijks in om mensen van elk niveau een aangename zeilervaring te bezorgen.