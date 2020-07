Reuzegrote letters M, O en L verrijzen voor oude gemeentehuis Toon Verheijen

03 juli 2020

12u45 0 Mol Voor het oude gemeentehuis van Mol zijn plots de drie reuzegrote letters M, O en L opgedoken. Op het beentje van de L kan je gaan zitten, maar de blikvanger heeft nog een doel...



“De letters van twee meter hoog passen in het kader van de zomercampagne ‘ZEN in Mol’ waarbij we de kleine genietmomentjes in de kijker zetten”, zegt schepen Hans De Groof (N-VA). “Onze gemeente is een perfecte vakantiebestemming in eigen land. Voor elke toerist valt hier wat te beleven. Later plannen we nog reuzenletters op een hele andere Molse plek om te genieten van de zomer, maar dat blijft voorlopig een verrassing! De grote letters zijn een leuke selfie-plek met een extra lang beentje aan de letter L om heerlijk op te relaxen.”

Drone

Voor de campagne vliegt er onder andere ook een drone rond om de mooiste plekjes in beeld te brengen en kan je gratis een vakantieboek voor kinderen afhalen. De gemeente zorgt ook voor een bonnenboekje waarmee je op leuke plekjes in MooiMol mee terecht kan. Alle initiatieven vind je op www.gemeentemol.be/zeninmol.