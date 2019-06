Regen zorgt voor wateroverlast aan Toemaathoek Toon Verheijen

12 juni 2019

De hevige regenval zorgde woensdagmorgen voor heel wat wateroverlast op verschillende grote wegen. Dat was onder meer aan de Toemaathoek, een zijstraat van de Molse Zuiderring. Op heel wat plaatsen zorgde de vrij hevige regenval ervoor dat de rioolputten het water niet meteen konden verwerken. Aan Toemaathoek zou een voertuig getakeld zijn doordat de plas even te diep was.