Recreatieve Zwemclub Mol compenseert leden met Mols Kadoke Jef Van Nooten

16 april 2020

09u04 0 Mol Nu zwembad Den Uyt al een tijd gesloten is, biedt het bestuur van Recreatieve Zwemclub Mol (RZM) haar leden nu een compensatie aan voor het betaalde lidgeld. “Ze doet dat door een deel van het inschrijvingsgeld terug te betalen met een Mols Kadoke”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

Recreatieve Zwemclub Mol is een familieclub die op een recreatieve manier wekelijks zwemlessen geeft aan zijn 160 leden. Maar door de coronacrisis kunnen de lessen al een tijd niet meer doorgaan, en dat zal zo nog zeker een paar weken duren. “De club betaalt nu 20 euro van het inschrijvingsgeld terug in de vorm van een Mols Kadoke”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Zo slaan ze twee vliegen in één klap. Hun zwemmers krijgen een deel van het geld terug en ze steunen onze Molse handelaars. De handelaars hebben onze steun nu meer dan ooit nodig. Uit voorzorg voor het coronavirus moeten veel van hen de deuren compleet sluiten.”

1,5 jaar

Een Mols Kadoke kan gebruikt worden bij 140 handelaars in Moldat gekocht is vanaf 23 maart tot het einde van de strenge coronamaatregelen blijft 1,5 jaar geldig in plaats van 1 jaar.