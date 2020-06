Rechter beveelt onmiddellijke aanhouding na reeks inbraken in de Kempen Jef Van Nooten

29 juni 2020

14u33 0 Mol De rechter in Turnhout heeft de onmiddellijke aanhouding bevolen van een 31-jarige man die De rechter in Turnhout heeft de onmiddellijke aanhouding bevolen van een 31-jarige man die een reeks woninginbraken heeft gepleegd in de Kempen . Hij moet 40 maanden naar de gevangenis.

De inbrakenreeks dateert van juni 2018. Onder meer aan Grees in Balen en in de Sint-Apollonia in Mol werd ingebroken.

DNA

In Mol werden de inbrekers betrapt door de bewoners, in Balen werd hun nummerplaat gezien door een bewakingscamera. Op basis van die nummerplaat kan de 31-jarige M.J. in Frankrijk worden opgepakt tijdens een verkeerscontrole. Hij stond op dat moment al geseind. DNA-materiaal dat hij op de plaats van de inbraken achter had gelaten, linkt hem ook aan nog twee andere inbraken en drie inbraakpogingen.

Boete

De moet krijgt nu een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden en een boete van 4.000 euro.