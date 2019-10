Rampenplan afgekondigd na ongeval met giftig product in Mol: “Houd ramen en deuren dicht” Jef Van Nooten

18 oktober 2019

12u19 124 Mol De politie heeft de Zuiderring in Mol afgesloten na een ongeval met een vrachtwagen die een chemisch product vervoerde. Door het ongeval is een toxische wolk vrij gekomen. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

De politie houdt iedereen zo ver mogelijk uit de buurt van de vrachtwagen. Daardoor is geen verkeer mogelijk op de Zuiderring tussen de Simonsebrug en de Paviljoenstraat. Ook de Postelsesteenweg is afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Kiezelweg. Buurtbewoners worden aangeraden ramen en deuren gesloten te houden, en de ventilatie uit te schakelen.

Burgemeester Wim Caeyers heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd op advies van de brandweer. “Er gebeurde een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de Zuiderring (N71) ter hoogte van de Postelsesteenweg. De Zuiderring is volledig afgesloten in beide rijrichtingen", zegt burgemeester Wim Caeyers. “Het verkeer wordt omgeleid via de Kiezelweg en Paviljoenstraat. In het ongeval is een ADR-vrachtwagen betrokken die toxische stoffen vervoert. Deze stoffen zijn licht ontvlambaar. De brandweer en politie zijn ter plaatse. Er zijn geen gewonden. Inwoners van Mol-Rauw krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden. De crisiscel komt op dit ogenblik samen en bekijkt welke maatregelen er genomen moeten worden.”

Door het ongeval met de ADR-vrachtwagen op de Zuiderring (N71) kwam een toxische wolk vrij. “Op dit moment zijn experts van een gespecialiseerde firma onderweg om in te schatten hoe groot de vrijgekomen wolk is. De school in Rauw kreeg het advies om de kinderen binnen te houden", aldus nog Wim Caeyers.