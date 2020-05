Radio Mol spoort shoppers aan om rechts te winkelen: beluister hier het spotje Jef Van Nooten

14 mei 2020

09u23 1

Mol De lokale radiozender Radio Mol heeft een spotje gemaakt om shoppers aan te sporen om rechts te wandelen. "Hé, jij daar? Loop jij in de juiste richting?", luidt het bijvoorbeeld. Het spotje speelt elke twee à drie liedjes doorheen de geluidsboxen in de winkelstraten.

Winkelen in tijden van corona verloopt volgens het principe ‘Rechts in, rechts uit’. Om mensen daar aan te herinneren, maakte Radio Mol een spotje van een halve minuut. Bedoeling is dus dat je altijd aan de rechterkant van de weg wandelt. “Na een evaluatie van de eerste winkeldagen stellen we vast dat de wandelrichting voor heel wat mensen nog wennen is, wat we zeker begrijpen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Daarom ondernemen we enkele bijkomende initiatieven om de wandelrichting duidelijker te maken, waaronder extra pijltjes - via kleine stickers - op de voetpaden. Ook het spotje via de geluidsboxen vormt een extra steuntje voor onze Molse shoppers voor het opvolgen van de richtlijnen.”

Geluidskwaliteit

Het spotje van een halve minuut speelt elke twee à drie liedjes doorheen de geluidsboxen in de Molse winkelstraten. “Toevallig werden vorige week nieuwe geluidsboxen in het Centrum geïnstalleerd. Deze moderne boxen zorgen voor een betere geluidskwaliteit voor de shoppers, zonder dat dit de bewoners hindert. De nieuwe geluidsboxen worden de komende dagen verder afgestemd”, besluit Lieve Heurckmans.

De tekst van het spotje gaat als volgt:

Hé, jij daar? Ja, jij! Loop jij in de juiste richting?

Veilig winkelen in Mol. Dat doen we altijd ‘rechts in, rechts uit’.

In het handelscentrum gebruiken we de stoepen aan de rechterkant van de rijbaan.

Zo wandelen we met z’n allen in dezelfde richting en houden we gemakkelijk afstand. Corona, weet je wel.

Moet je toch de andere richting uit? Kijk goed uit en steek veilig de straat over. Alvast bedankt!