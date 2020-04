Provincie schrapt Pennenzakkenrock 2020 Jef Van Nooten

10 april 2020

13u54 9 Mol Schoolkinderen zullen het op het einde van dit schooljaar zonder Pennenzakkenrock moeten stellen. Het festival op het Zilvermeer wordt geschrapt omwille van de coronacrisis.

Pennenzakkenrock stond normaal gepland voor donderdag 25 juni. De provincie besliste om het evenement niet te laten doorgaan. “De deputatie van de provincie Antwerpen wil zo maximaal bijdragen tot een beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen moet zoveel mogelijk beperkt worden zodat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt.

Festivaldag

Alle scholen werden door de organisatie van Pennenzakkenrock reeds op de hoogte gebracht. Alle tickets zullen volledig worden terugbetaald. “Het is bijzonder erg om nu de kinderen de eerste ‘festivaldag van hun leven’ te ontzeggen, maar de organisatie draagt veiligheid steeds hoog in het vaandel. Deze beslissing is jammer genoeg noodzakelijk. De gezondheid en veiligheid van alle kinderen, bezoekers en medewerkers gaat voor op alles”, zegt gedeputeerde Jan De Haes.