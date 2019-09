Provincie legt 5 tracés op tafel voor nieuwe verbindingsweg die vrachtverkeer uit dorpskernen moet houden Jef Van Nooten

02 september 2019

12u08 5 Mol De nieuwe verbindingsweg die verscheidene dorpskernen in Mol, Geel, Dessel en Retie moet ontlasten van zwaar vrachtverkeer is weer een stapje dichterbij. De provincie werkte de voorbije maanden een startnota uit waarbij vijf tracés zijn weerhouden. In oktober kunnen inwoners tijdens informatiemarkten hun mening kwijt over die tracés.

In Mol zijn het vooral de gehuchten Sluis, Achterbos en Millegem die veel vrachtverkeer te slikken krijgen. De dorpskernen worden belast met doorgaand vrachtverkeer dat de beweging moet maken tussen de Turnhoutsebaan (N18) en de Zuiderring (N71). Ook de dorpskernen van Retie en Dessel kampen met het probleem. Een bijkomende verbindingsweg tussen de N18 en de N118 (de gewestweg tussen Retie en Geel, red) zou een oplossing kunnen bieden. Om te vermijden dat het Geelse gehucht Sint-Dimpna dit bijkomende vrachtverkeer krijgt te verwerken, is gelijktijdig een verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk.

Raad van state

Meer dan 10 jaar geleden werd al een tracé voor de nieuwe verbindingsweg bepaald, maar in 2011 vernietigde de raad van state het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat daarvoor was opgesteld. “Er is de afgelopen jaren al heel wat studiewerk verricht rond de verkeersproblematieken en de mogelijke oplossingen. De tijd om tot finale beslissingen te komen, is nu aangebroken”, zegt Mols schepen voor Mobiliteit André Verbeke. “.Bij een vorige poging om deze projecten te realiseren, werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd door de Raad van State. In samenwerking met Geel, Dessel, Mol en Retie nam het provinciebestuur de draad opnieuw op.”

Vorige zomer organiseerde het provinciebestuur een online enquête en in het najaar een dialoogmarkt. Tijdens deze initiatieven vergaarde het provinciebestuur heel wat waardevolle input over de mogelijke tracés voor de nieuwe wegverbindingen. “De provincie werkte de afgelopen maanden een methode uit waarbij 5 tracés werden weerhouden. Deze methodiek en de weerhouden tracés staan beschreven in een startnota. Deze startnota wordt in het najaar publiek gemaakt en toegelicht op een infoavond”, aldus nog André Verbeke.

De startnota met de vijf voorgestelde tracés is vanaf 4 oktober te raadplegen via www.provincieantwerpen.be. Op dinsdag 8 oktober (Dessel), maandag 14 oktober (Retie) en donderdag 17 oktober (Mol) vinden dan drie informatiemarkten plaats waarop inwoners hun zeg kunnen doen.