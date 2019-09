Provinciale ploegwedstrijd vindt plaats aan Hoge Schouw in Mol Jurgen Geyselings

08 september 2019

17u26 0 Mol Aan Hoge Schouw in Mol vond op zondag 8 september de provinciale ploegwedstrijd van Antwerpen plaats. De organisatie van de wedstrijd lag in handen van Groene Kringgewest Mol, een vereniging voor jonge land- en tuinbouwers.

De beste ploegers uit de provincie streden in Mol voor de provinciale titel en een selectie voor het nationaal kampioenschap. “Het ploegen van het veld is een belangrijke grondbewerking in de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven,” klinkt het bij de organisatie. “Maar daarnaast is het ook een echte landbouwsport geworden. Er is immers correct afstelwerk en een hele dosis vakkennis nodig om tot een goed resultaat te komen onder het jurerende oog van het Belgisch Ploegcomité”

“Groene Kring Mol is een echt ploeggewest,” weet Laurens Van den Borne, voorzitter van Groene Kring Mol. “Onze eigen wedstrijd in het voorjaar is altijd een topper en ook deze wedstrijd is dat. Naast onze recreatieve ploegers zijn er ook enkele professionals aan het werk. Eén van onze leden werd afgelopen week namelijk vierde op het WK ploegen in de Verenigde Staten.”

“We mogen blij zijn met ons deelnemersveld van 14 ploegers”, weet Ben Verbist van de organisatie. “Met om en bij de tweehonderd toeschouwers langsheen het parcours kunnen we spreken van een geslaagde organisatie!”