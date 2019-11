Proefopstelling verbiedt auto’s stil te staan aan campus Het Spoor Jef Van Nooten

25 november 2019

19u56 0 Mol In de Chrysantenlaan in Mol komt ter hoogte van campus Het Spoor een proefopstelling voor veiliger fietsverkeer. Na drie maanden wordt de proefopstelling geëvalueerd.

Het gemeentebestuur plaatst de proefopstelling aan campus Het Spoor op 2 december. “De opstelling komt ter hoogte van de twee fietsingangen en verbiedt bestuurders te parkeren en stil te staan”, zegt schepen van Mobiliteit Andreas Verbeke. “Na drie maanden evalueren we deze proefopstelling, waarna een beslissing volgt over een al dan niet definitief stilstaan- en parkeerverbod. De maatregel moet het fietsverkeer in deze schoolomgeving veiliger laten verlopen.”

Momenteel geldt ter hoogte van de fietsingangen enkel een parkeerverbod aangegeven door gele onderbroken strepen en is stilstaan toegelaten. “Doordat stilstaan is toegelaten, blokkeren en hinderen voertuigen de toeritten naar de fietsingangen waardoor er onveilige situaties voor de fietsers ontstaan.”