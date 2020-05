Presentator gaat 8 uur in quarantaine bij Radio Mol Jef Van Nooten

01 mei 2020

11u25 0 Mol Radio Mol roept luisteraars op om zoveel mogelijk lokaal te consumeren. Om zelf het goede voorbeeld te geven vindt vandaag, vrijdag 1 mei, een marathon plaats met Vlaamse liedjes.

Presentator Glenn Verdonck gaat daarvoor 8 uur lang in quarantaine in de radiostudio. “Als regionale radio willen we warm oproepen om zoveel mogelijk lokaal te consumeren, zo kunnen we onze lokale handelaars helpen in deze moeilijke tijd”, klinkt het bij Radio Mol. “Daarom gaat Glenn op vrijdag 1 mei in studio-quarantaine, helemaal alleen dus, om de 100 beste Vlaamse hits te spelen. Op deze manier wil hij een positieve noot de wereld insturen, als hart onder de riem voor de lokale handelaars en onze eigen artiesten.”