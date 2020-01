Postelsedijk 4 maanden afgesloten door wegenwerken Jef Van Nooten

02 januari 2020

09u26 0 Mol Binnenkort is het vier maanden lang niet mogelijk om vanuit Postel (Mol) naar Reusel te rijden. Op de Postelsedijk in Reusel worden wegenwerken uitgevoerd.

“Door werken aan de Postelsedijk is Reusel vanuit Postel vier maanden niet bereikbaar vanaf maandag 6 januari, uitgezonderd fietsers en voetgangers”, zegt Mols schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. “Verkeer komende van en naar Postel wordt omgeleid via Eersel, Hapert, Bladel en Reusel. Het restaurant Postelsche Hofstee blijft wel bereikbaar vanuit Postel.”

De werkzaamheden op de Postelsedijk vanaf Reusel tot de Belgische grens vinden al sinds oktober plaats. “Zowel het fietspad als de Postelsedijk worden opnieuw geasfalteerd. In januari komt het project in een nieuwe fase waardoor het verkeer tussen Reusel en Postel enkel mogelijk is via de omleidingsroute.”