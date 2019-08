Postelse harde abdijkaas van Postelre nv: “De melk komt niet meer van onze eigen boerderij, maar de kaas wordt wel nog binnen de abdijmuren gemaakt” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

07u01 0 Mol Drie abdijen in ons land maken kaas. Maar de enige norbertijnenabdij ter wereld met een kaasmakerij staat in Postel. De harde abdijkaas die er sinds 1947 wordt gemaakt, is sinds 2009 erkend als streekproduct. “De melk komt tegenwoordig uit Meerhout, maar de kaas wordt nog binnen de muren van de abdij gemaakt”, verzekert broeder Danny Caekebeke.

Postel, Westmalle en Orval. Dat zijn de enige drie abdijen in ons land met een kaasmakerij. In de norbertijnenabdij van Postel werd de eerste kaas geproduceerd in 1947. Vijftig jaar later, in 1997, werd een nieuwe kaasmakerij gebouwd met een grote opslagcapaciteit. Ondanks die moderne kaasmakerij gebeurt een groot deel van het werk nog artisanaal, zoals het snijden, persen, omdraaien en insmeren. Ook aan het recept is sinds 1947 weinig veranderd. “In de beginperiode was ik er zelf nog niet bij, maar in grote lijnen is het recept hetzelfde als vroeger. Hier en daar is er doorheen de jaren misschien wel iets aan veranderd, maar niet veel. Als je een goed product hebt, moet je daar niet constant aan zitten sleutelen”, beseft broeder Danny Caekebeke, die binnen de abdij de kaasmakerij voor zijn rekening neemt.

Melk

Broeder Danny krijgt bij de productie van de kaas hulp van vier mensen van buiten de abdij. Hoe vaak ze samen komen om de kaas te maken, hangt af van het seizoen. “We laten de productie afhangen van de verkoop. Als het warm weer is, verkoop je minder kaas. Dan moeten we er ook minder maken. Maar gemiddeld kun je ons toch een paar keer per week in de kaasmakerij vinden. Per jaar maken we honderd ton harde abdijkaas. De kaas krijgt hier nog de tijd om te rijpen. Dat geeft onze kaas toch een andere smaak dan de wat vlakke smaak van fabriekskazen.”

Oorspronkelijk werd de kaas gemaakt met melk van koeien uit de eigen boerderij, maar de gezondheid van broeder Piet bracht daar verandering in. “Broeder Piet was onze boer. Om gezondheidsredenen moest hij stoppen met de boerderij. We hebben toen besloten de boerderij in Postel te verpachten en de melk daar af te nemen. Ondertussen komt de melk uit Meerhout. Weliswaar van een boer die familie is van onze pachter in Postel. Onrechtstreeks blijft de melk dus een link met Postel behouden”, zegt broeder Danny.

Nog andere kazen

De harde abdijkaas die sinds 1947 in Postel wordt gemaakt, is erkend als streekproduct, maar de abdij in Postel heeft doorheen de jaren haar assortiment uitgebreid. Tegenwoordig maakt broeder Danny ook zachte en halfzachte kazen. “We hebben een eigen abdijwinkel waar we de kazen verkopen. Voor het overige gaat het via de groothandel naar verschillende afnemers. Regelmatig kom ik ergens onze kaas tegen zonder dat ik wist dat die daar verkocht werd. Onze klanten zijn ook heel divers: van bakkers met een kaasassortiment over supermarkten tot restaurants.”

