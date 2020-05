Politiezone vraagt om mondmasker te dragen bij bezoek aan commissariaat Wouter Demuynck

10 mei 2020

13u31 0 Mol De politiezone Balen-Dessel-Mol verzoekt iedereen die de komende tijd een bezoek brengt aan een van de commissariaten om een mondmasker te dragen. Er wordt ook aangeraden om zoveel mogelijk een afspraak in te plannen.

Vanaf maandag 11 mei zijn alle onthaalposten opnieuw geopend volgens de reguliere openingstijden. Om de social distancing in de publieke ruimtes zoveel mogelijk te garanderen, wordt wel nog steeds aangeraden om voor niet-dringende zaken zo veel mogelijk beroep te doen op de online of telefonische dienstverlening. Niet-dringende feiten kunnen ook online aangegeven worden via Police-on-web.

Vanaf maandag kan je op de onthaalposten ook zonder afspraak terecht, maar de lokale politie vraagt om zoveel als mogelijk een bezoek aan het hoofdkantoor in te plannen op afspraak om eventuele wachtrijen te vermijden. “Aan iedere burger die de komende tijd een bezoek brengt aan het hoofdkantoor in Mol of de wijkposten in Balen en Dessel verzoeken we ook met aandrang een mondmasker te dragen, dit zowel voor de eigen veiligheid als voor de veiligheid van onze medewerkers”, klinkt het bij de politie.