Politie stelt 14 pv’s op voor corona-inbreuken Jef Van Nooten

06 april 2020

09u07 2 Mol De lokale politie Balen-Dessel-Mol heeft tijdens het weekend 14 processen-verbaal uitgeschreven. “De ijssalons werden druk bezocht, maar daar verliep alles zonder klachten.”

De politie in Mol kreeg tijdens het weekend heel wat oproepen te verwerken van mensen die inbreuken tegen de coronarichtlijnen meldden. “De meeste meldingen konden afgehandeld worden met een verwittiging, maar in totaal werden ook 14 processen-verbaal in onze politiezone opgemaakt”, zegt een woordvoerder van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “Het gaat om elf overtredingen naar aanleiding van niet-essentiële verplaatsingen en drie inbreuken op het samenscholingsverbod.”

IJssalons

Aan de grensovergangen in de zone was het relatief rustig. “De ijssalons in onze politiezones werden wel druk bezocht, maar ook daar verliep alles zonder klachten.”