Politie rolt drugsbende op: 5 kilo speed gevonden, 14 arrestaties Jef Van Nooten

21 februari 2020

14u52 0

De politie in Mol heeft veertien mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Tijdens een reeks huiszoekingen donderdag werden grote hoeveelheden drugs gevonden.

De politiezone Balen-Dessel-Mol startte het onderzoek al in het najaar van 2019. Het onderzoek was intussen zo ver gevorderd dat er tot arrestaties kon worden overgegaan. “In opdracht van de onderzoeksrechter in Turnhout werden op donderdag 20 februari negen simultane huiszoekingen uitgevoerd: 7 woningen in Mol en Balen, 1 woning in Lommel en 1 in Arendonk.”

Speed

De politie in Mol kreeg bij de huiszoekingen de steun van politiezones Kempen Noord-Oost, Geel-Laakdal-Meerhout en Lommel. “Er werden grote hoeveelheden hard- en softdrugs aangetroffen: 5,038 kilo speed, 0,85 liter GHB, 700 gram cannabis, 40 gram cafeïne, kilo’s van verschillende aanmaakproducten en 7.196 euro cash geld.”

Onderzoeksrechter

Bij de huiszoekingen werden veertien mensen opgepakt. Elf van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat om 2 vrouwen van 41 en 42 jaar uit Balen en Mol, en om 9 mannen tussen 29 en 52 jaar uit Balen, Mol, Geel en Lommel. Acht van hen zijn aangehouden. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.