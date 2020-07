Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in schuur Jef Van Nooten

31 juli 2020

17u41 0 Mol De politie is een onderzoek gestart naar een vermoedelijke brandstichting in de Klaverstraat in Mol. Daar brak vrijdagochtend brand uit in een schuur.

De brandweer werd vrijdagochtend rond 8.10 uur opgeroepen voor een schuurbrand in de Klaverstraat in Mol. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling. “We gaan uit van een mogelijke brandstichting. Omdat er niet meteen een spontane oorzaak van de brand werd gevonden”, klinkt het. Het labo werd ter plaatse gestuurd voor een onderzoek. De golfplaten op de schuur bevatten asbest, maar de gevolgen daarvan blijven wellicht beperkt. De schuur stond in het midden van een weide, ver verwijderd van een woning.