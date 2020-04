Politie legt jongerenfeestje stil: 250 euro boete voor alle aanwezigen Jef Van Nooten

10 april 2020

14u30 3 Mol De politie in Mol heeft donderdag opnieuw een feestje stil gelegd. Zes jongeren kregen een boete van 250 euro.

Nog altijd dringt het belang van de coronamaatregelen niet bij iedereen door. De politiezone Balen-Dessel-Mol heeft donderdag 9 april een jongerenfeestje moeten stilleggen. “Alle zes aanwezige personen kregen een boete van 250 euro”, vertelt burgemeester Wim Caeyers. “De politie controleert ook komend weekend streng op privéfeestjes. We vragen onze inwoners nogmaals om begrip en om je gezond verstand te gebruiken. We begrijpen dat thuisblijven niet makkelijk is, maar het is wel dé manier waarop wij allemaal het coronavirus kunnen bestrijden.”