Politie komt tussen in echtelijke ruzie: paar uur later belandt vrouw zwaargewond in ziekenhuis Jef Van Nooten

17 september 2019

13u10 0 Mol Een vrouw uit Mol werd op 26 mei van dit jaar met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. “Gestruikeld”, vertelde haar partner aan de ambulanciers. Al snel bleek dat de vrouw voor de zoveelste keer het slachtoffer was geworden van partnergeweld.

De politie was in de nacht van 25 op 26 rond 1 uur al eens naar de woning van het koppel geroepen om tussen te komen in een fikse ruzie. Maar toen bleef het bij een verbale ruzie, en kon de politie niet ingrijpen. “Mijn cliënte zei toen al tegen de politie dat ze schrik had dat het uit de hand zou lopen, en dat is ook gebleken”, vertelt de advocaat van de vrouw.

’s Ochtends belde de 35-jarige O.O. – die intussen naar Sint-Niklaas verhuisde - de hulpdiensten omdat zijn partner een lelijke hoofdwonde had. “Uitgegleden en gestruikeld”, vertelde hij aan de ambulanciers. “Maar door de vele voorafgaande interventies is de politie naar het ziekenhuis gegaan om het slachtoffer te verhoren”, zegt de openbare aanklager. “Ze vertelde dat hij haar hardhandig heeft geduwd waardoor ze met haar hoofd tegen de deurstijl is gevallen.”

Volgens beklaagde O.O. hoorde het slachtoffer ’s morgens hoe hij met zijn nieuwe vriendin aan het bellen was. “Ze kwam daarop de woonkamer ingestormd en is gestruikeld.” De advocaat van het slachtoffer benadrukt dat die versie van de feiten niet kan kloppen. “De dokters spreken van een pletwonde, geen snijwonde. Zo’n pletwonde wordt niet veroorzaakte door louter een val, maar door een krachtige duw. Sinds 2014 heeft de vrouw tien meldingen gedaan van familiale twisten. Bij vier daarvan gebruikte hij geweld. Waarom ze dan zo lang bij hem bleef? Hij beloofde steeds zijn leven te beteren, en soms ging het ook lang goed.”

Vonnis op 15 oktober.