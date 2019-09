Politie klist zestiger na wilde achtervolging: “Andere weggebruikers zijn in gevaar gebracht” Jef Van Nooten

09 september 2019

15u00 0 Mol De politie heeft zondag na een wilde achtervolging een 60-jarige man uit Balen opgepakt. De achtervolging in Mol duurde twintig minuten. “Daarbij werden hoge snelheden gehaald en andere weggebruikers in gevaar gebracht”, vertelt een parketwoordvoerder.7

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man intussen vrijgelaten onder voorwaarden, maar hij zal zich later nog moeten verantwoorden voor de rechtbank. Hij kon in de nacht van zaterdag op zondag worden geklist na een wilde achtervolging. “Rond 2 uur merkte een patrouille van de lokale politie Balen-Dessel-Mol een voertuig op aan het hoofdcommissariaat in Mol dat gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Wanneer de achtervolging werd ingezet met zwaailichten en sirene, reageerde de verdachte meteen met verder roekeloos rijgedrag”, aldus de parketwoordvoerder.

De achtervolging liep over Charles Coolspad, Rozenberg, Gompelbaan, Gompel Hoeve, Vlierstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Pastoor Vaesstraat, Wezel, Sint-Jozefslaan, Lariëndijkweg, Albertlaan, Ringlaan, Gerheide, 17de Eskadron Vliegwezellaan en Nieuwendijk. Op dat traject pleegde de verdachte verschillende ernstige verkeersinbreuken. “Tijdens de rit reed hij meerdere malen opzettelijk in op het achtervolgende politievoertuig. Intussen werd er bijstand ingeroepen van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Deze merkte het voertuig op aan het kruispunt van de Steegstraat met de Markt in Balen en slaagde er in de weerspannige bestuurder in de boeien te slagen”, klinkt het. “De achtervolging duurde een 20-tal minuten. Daarbij werden hoge snelheden gehaald en werden andere weggebruikers door de verdachte in gevaar gebracht. Wonderwel raakte er niemand gewond.”

De verdachte is de 60-jarige R.W. uit Balen. De man is geen onbekende voor de politiediensten. “Ook de voorbije weken kwam hij verschillende keren in contact met de politie, onder andere voor bedreigingen ten aanzien van politiediensten, stalking met nodeloze oproepen en schade aan eigendommen van politie.

Het parket liet de man voorleiden. De onderzoeksrechter besliste om de zestiger vrij te laten onder voorwaarden.”