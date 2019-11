Politie klist inbrekers met hulp van alerte getuigen en buschauffeur Jef Van Nooten

14 november 2019

15u09 0 Mol De onderzoeksrechter in Turnhout heeft twee mannen aangehouden voor een inbraak aan bedrijvensite Verlipack in Mol. De inbrekers konden opgepakt worden na een melding van alerte getuigen.

Alerte omstaanders merkten zondagochtend een verdachte situatie op aan één van de bedrijven langs de Emiel Becqaertlaan in Mol. Een interventieploeg van de politie Balen-Dessel-Mol ging ter plaatse. Daarop vluchtten de inbrekers weg met een auto. “De auto met aan het stuur een 38-jarige vrouw werd onderschept in Mol-Gompel. Het verdere onderzoek leidde naar een 28-jarige man en een 33-jarige man uit Mol. Zij zouden de inbraak gepleegd hebben, de vrouw zou bij het vervoer van de buit geholpen hebben. De twee mannen werden in de loop van zondag gearresteerd na de melding van een alerte buschauffeur”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Vernielingen

Bij de inbraak werden heel wat vernielingen aangericht in de showroom en in het magazijn van het bedrijf. “Er werd bijvoorbeeld een vorkheftruck uit het magazijn gebruikt en werd een brandblusser leeggespoten. De dieven hadden het gemunt op diverse spullen. Het gaat onder andere om computerschermen, laptops, schilderijen, jassen, een wandklok en bestek”, vervolgt de parketwoordvoerder.

De drie verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden, de mannen werden aangehouden via elektronisch toezicht. Zij verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Turnhout.