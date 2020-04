Politie houdt toezicht aan drive-in van Mc Donald’s Jef Van Nooten

22 april 2020

15u55 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol roept mensen die naar de drive-in van McDonald’s gaan om zich aan enkele richtlijnen te houden. “De politie ziet toe op het strikt naleven van deze maatregelen”, klinkt het.

Dinsdag opende hamburgerketen McDonald’s de drive-in van het filiaal aan Kruisven in Mol. Dit zorgde meteen voor lange wachtrijen. “Ook hier gelden de richtlijnen omtrent sociale afstand en mag er geen concentratie van verschillende gezinnen ontstaan in de onmiddellijke omgeving”, waarschuwt het gemeentebestuur van Mol.

Terras

De gemeente benadrukt dat je tijdens het wachten aan de drive-in in je auto moet blijven zitten. “Het terras van McDonald’s is afgesloten. Na je aankoop is het dan ook verboden plaats te nemen op het terras of op de parking in de onmiddellijke omgeving van McDonalds om je maaltijd te nuttigen.”

Thuis

Het gemeentebestuur hing affiches op met de slagzin ‘Hamburger kopen en thuis opeten a.u.b.’ “Het is belangrijk dat alle bezoekers de afspraken strikt opvolgen. De politie neemt de drive-in van McDonald’s op in de lijst van op te volgen coronalocaties”, besluit het gemeentebestuur.