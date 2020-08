Politie houdt strenge controles aan de put van 't Rauw Jef Van Nooten

10 augustus 2020

15u49 4 Mol De politie heeft tijdens het weekend verhoogd toezicht gehouden aan de put van ’t Rauw. Samen met een doorgangsverbod probeert de gemeente zo te voorkomen dat grote groepen mensen er samenkomen om verkoeling te zoeken voor de hittegolf.

Sinds de verstrenging van de coronamaatregelen in juli houdt de politie al controles op samenscholingen aan de put van ’t Rauw. “Omwille van de hittegolf verscherpte de politie het toezicht op 8 en 9 augustus nog meer. Totdat de hitte voorbij is, zullen de interventie- en covid-patrouilles meermaals per dag controles uitvoeren”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Waarschuwing

De politie stelde in het weekend vast dat voornamelijk gezinnen effectief verkoeling opzochten langs het water. “Deze mensen hielden zich aan de corona-afspraken: ze bleven in hun bubbel van vijf en droegen mondmaskers. De politie sprak ook foutparkeerders aan. Zij vertrokken onmiddellijk na de waarschuwing om beboet te worden.”

Aan alle toegangswegen naar de put van ’t Rauw staan grote informatieborden met de basisregels die van toepassing zijn. De politie beboet bezoekers die een van deze regels overtreden. “Zo is er een zwem- en watersportverbod, is barbecueën en vuur maken verboden en moeten honden aan de leiband”, aldus nog Caeyers. “Daarnaast is er een doorgangsverbod om te vermijden dat mensen hun wagen dicht bij het water parkeren. Dit doorgangsverbod wordt tijdelijk uitgebreid om extra bezoekers te ontmoedigen.”

Strandtoerisme

Door de coronamaatregelen gelden in recreatieparken en zwembaden beperkingen in het aantal bezoekers. “We willen strandtoerisme en samenscholingen absoluut vermijden en begrijpen de bezorgdheid hierover bij de buurtbewoners. Daarom volgen we de situatie nauwgezet op in samenwerking met de politie”, besluit de burgemeester. “We hopen dat onze inwoners en bezoekers de komende vakantieweken genieten van dit unieke meer, het grootste binnenwater van Vlaanderen. Op een respectvolle manier – volgens de coronamaatregelen – de natuur en sfeer opsnuiven blijft dus zeker mogelijk.”